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Tarım Sigortaları Havuzu Adana ve Mardin'de Eğitim Düzenledi - Son Dakika
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Tarım Sigortaları Havuzu Adana ve Mardin'de Eğitim Düzenledi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Adana ve Mardin'de 'Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimi' düzenledi. Eğitim programında yeni uygulamalar tanıtıldı ve eksperlerin bilgi birikimlerine katkıda bulunuldu.

Tarım Sigortaları Havuzu Adana ve Mardin\'de Eğitim Düzenledi
24.01.2024 - 11:18,
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Adana ve Mardin'de "Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimi" düzenledi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla, 22-23 Ocak'ta Adana ve Mardin'de "tekamül eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim programlarının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik ile beraberindeki heyet ve eksperler katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Kamil Özdemir, TARSİM'in her geçen yıl artan başarısında eksperlerin çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, eksperlerin kendini kişisel ve mesleki alanlarda sürekli olarak geliştirdiğini ve bunun da sisteme olumlu katkıları olduğunu aktardı.

TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü de TARSİM'in sürekli büyüme eğilimi gösterdiğini ifade ederek, hasar operasyon sürecine entegre edilmesi planlanan yeni uygulamalarla birlikte ilerleyen dönemlerde üretici memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim programı kapsamında, hasar tespit ve risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile birlikte, devlet destekli bitkisel ürün sigortalarında 2023 değerlendirmesi ve yeni yıl yenilikleri başlıklı sunumlar gerçekleştirilerek, eksperlerin soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA
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