Tarım-ÜFE yıllık yüzde 154,97 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım-ÜFE yıllık yüzde 154,97 arttı

15.06.2022 21:41
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 154,97 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 154,97, aylık yüzde 16,18 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 154,97, aylık yüzde 16,18 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Tarım ÜFE verisini açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de, 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 100,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,46 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14,88 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 59,15 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 55,11 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 273,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 230,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 1 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,34 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 18,28 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,10 ile lifli bitkiler ve yüzde 3,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında azalış, 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken, 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Eskişehir'de konut satışlarında artış Eskişehir'de konut satışlarında artış Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4 arttı Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4 arttı
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım-ÜFE yıllık yüzde 154,97 arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım-ÜFE yıllık yüzde 154,97 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement