Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık'ta Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık'ta Azaldı

Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık\'ta Azaldı

TÜİK, Tarım-ÜFE'nin Aralık 2024'te yıllık %37,01 artarken, aylık %0,39 azaldığını açıkladı.

16.01.2025 10:25
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi, yıllık yüzde 37,01 artarken aylık yüzde 0,39 azaldı.

TÜİK, "Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2024" verilerini açıkladı. Tarım-ÜFE'de 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış olurken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,01 artış gerçekleşti. Verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış yaşandı.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış oldu.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Aralık'ta Azaldı - Son Dakika

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