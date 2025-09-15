Tarım Ürünleri Fiyatları Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Tarım Ürünleri Fiyatları Ağustosta Yükseldi

Tarım Ürünleri Fiyatları Ağustosta Yükseldi
15.09.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyatlarının yıllık %41,55 arttığını, aylık %3,45 azaldığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım ürünleri üretici fiyatlarının, ağustos ayında yıllık yüzde 41,55 arttığını, aylık yüzde 3,45 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2025 dönemine ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyatları, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,45 azalış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 21,83 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,55 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,72 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,50 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,67 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 147,08 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 131,48 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Fiyatları Ağustosta Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:40:16. #7.12#
SON DAKİKA: Tarım Ürünleri Fiyatları Ağustosta Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.