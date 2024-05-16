Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yüzde 60,77 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yüzde 60,77 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yüzde 60,77 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi. Yıllık bazda ise Tarım-ÜFE yüzde 60,77 artış kaydetti. Sektörler arasında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,67, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış yaşandı. Alt gruplarda ise yağlı meyveler yüzde 166,06 ile en yüksek yıllık artışı, turunçgiller ise yüzde 58,57 ile en yüksek aylık artışı gösterdi.

16.05.2024 10:30
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Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 60,77 arttı, aylık yüzde 2,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayı Tarım-ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,68 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,69 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 1,65 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,27 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 11,79 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 166,06 ile yağlı meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 58,57 ile turunçgiller oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan Ayında Yüzde 60,77 Arttı - Son Dakika

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