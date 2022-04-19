Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi - Son Dakika
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Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi

19.04.2022 16:46
Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Yüksek İstişare Kurulu iş birliğinde tarımda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği yoğun katılımlı bir panel düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Yüksek İstişare Kurulu iş birliğinde tarımda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği yoğun katılımlı bir panel düzenlendi.

Gazeteci-Yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen "Tarımda Güncel Gelişmeler, Pandemi, Savaş ve Gıda Krizi" panelinde Türkiye'nin tarım alanındaki durumu, pandeminin tarım sektörü üzerindeki etkileri, Ukrayna-Rusya savaşının tarıma yansımaları ve tarım sektöründe yaşanabilecek gelişmeler değerlendirildi.

Panelin açılışında konuşan ve Eskişehir özelinde değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Ali Ekber Yıldırım, Eskişehir'in ekonomi ve sanayi sektörlerinin yanında tarımda da çok önemli bir yeri olduğu söyledi. Türkiye'nin özellikle pandemi sonrasında tüketim alışkanlıklarının değiştiğine değinen Yıldırım, "Pandemiyle birlikte birçok ülke önce sağlık ürünleri ile ilgili kısıtlamalar getirirken tarımda vergileri düzenleme dönemi yaşadık. Ardından stokçuluk dönemi başladı ve gıda fiyatları bugün tüm zamanların en yüksek zamanlarını yaşamaya başladı. Devamında tüketim alışkanlıkları değişti ve online sipariş ile konserve ve dondurulmuş ürünlere olan talep, meyve sebze tüketimi ve kırsala dönüş eğilimi arttı. Ancak bunların yanında yaşanan gıda enflasyonu, alım gücünün düşmesi, dışa bağımlılık, ithalat, dövizdeki artışın olumsuz etkileri, lojistik maliyetlerinin artması; üreticiden tüketiciye herkesi etkiledi" dedi.

"Ürettiğimiz sürece kıtlık yaşanmaz"

Tarım alanındaki sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, en ciddi problemin yüksek girdi maliyetlerinin olduğunu ve yüksek girdi fiyatlarında üretim yapmanın kolay olmadığını söyledi. Türkiye'nin tarımda ciddi potansiyelinin olduğunu belirten Yıldırım, "Üretirsek aç kalmayız. Türkiye ürettiği sürece açlık da kıtlık da olmaz. Ülkemizin çok ciddi bir potansiyeli var. Dünyada gıdayla ilgili ciddi endişeler var. Yoksulların gıdaya ulaşımı zorlaşıyor. Gıda fiyatlarında artış olabileceği konuşuluyor ve Ukrayna topraklarının yüzde 20-30'unun ekilemeyeceği ve tahıl krizinin yaşanabileceği öngörülüyor. Tüm bunlara baktığımızda bizim dışa bağımlılığımızı azaltmamız ve belki Ukrayna'nın yapamayacağı üretimi bizim yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Destekler sağlanmalı"

Tarımda yaşanan sorunların çözüm yolları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yıldırım şunları söyledi:

"Modern sulamaya geçmemiz ve güneş enerjisinin sulama yatırımında kullanılmasına destek verilmesi gerekiyor. Daha çok tarım arazisine ihtiyaç var. Bunları sağlarsak Türkiye cidden tarımda çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Özellikle girdi fiyatlarının çok yüksek olduğu bu dönemde, üretimi sağlayacak destekler lazım, destek ve fiyatların önceden açıklanması gerek, belirsizlik ortadan kaldırılmalı, üretim seferberliğinin sağlanması gerekiyor."

Yapılan bilgilendirmeler sonrası panel soru-cevap şeklinde devam ederek son buldu. - ESKİŞEHİR

Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi
Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve gıda tüm yönleriyle değerlendirildi - Son Dakika


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