Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, 18-28 yaşa Ziraat kredisi faiz indirimi açıkladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, 18-28 yaşa Ziraat kredisi faiz indirimi açıkladı

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, TEKNOFEST Şanlıurfa'daki panelde 18-28 yaş arası gençlere destek verildiğini ve Ziraat Bankası kredilerinde faiz indirimi sağlandığını söyledi. Gümen, genç nüfusu destekleyerek üretimde devamlılığı sağladıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Bakanlık olarak genç nüfusumuzu arkamıza alıp yaptıkları her türlü işi destekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin üçüncü gününde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı tarafından "Tarım, Üretim ve Bölgesel Kalkınma Paneli" düzenlendi.

Gümen, "Akademiden Sahaya Tarım" temasıyla düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarım ve hayvancılığın her geçen yıl daha planlı, verimli ve teknolojik imkanlar ile yapıldığını dile getirdi.

Teknoloji sayesinde hayvanların yediğinin ve içtiğinin artık uzaktan da takip edilebildiğini anlatan Gümen, gençlerin bu işleri daha fazla yapmasını istediklerini ifade etti.

Gençleri desteklediklerini belirten Gümen, "18 ila 28 yaş arasındaki erkek ya da kadınlara destek vermişiz. Bakanlık olarak genç nüfusumuzu arkamıza alıp yaptıkları her türlü işi destekliyoruz. Ziraat Bankası kredilerinde de bunu önceliklendiriyoruz. Daha fazla faiz indirimi sağlıyoruz. Desteklemelerle üretimde devamlılığı da sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Tarımla yakinen ilgilenmemiz lazım"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Sekmen de tarımı "bir milletin olmazsa olmazlarından biri" şeklinde nitelendirdi.

Tarım ve hayvancılığın daha verimli hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Sekmen, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde gördük ki hakikaten tarımın ne kadar kıymetli bir sektör olduğunu fakat maalesef bizim yeterince ilgi göstermediğimizi yakinen gördük. Tabii dünya bir küresel köy haline geldi. Böyle olması dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerinde üretilen ucuz ürün mutlaka sizi geriye itiyor. İster istemez nerede ucuz ve kaliteli ise insanlar oraya koşuyor. O halde bizim de bu yarışmada yerimizi alabilmemiz için tarımla yakinen ilgilenmemiz lazım."

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da modern teknolojilerin buluşmasının üretimi kolaylaştırarak katma değeri artırdığını söyledi.

Bilgi, teknoloji ve gençlerin festivalde bir araya geldiğini belirten Dalgar, "Diplomanızın sizi sınırlandırmasına izin vermeyin sevgili gençler. Hangi bölümü okursanız okuyun 'Ben artık illa da o alanda iş yapmak zorundayım.' diye kendinizi sınırlamayın. Bugün Burdur'daki TÜME çiftliğinde eğitim alacak gençler içerisinde öğretmen, veteriner hekim, ilahiyatçı kardeşlerimiz var." diye konuştu.

TÜME tarım girişimcisi Furkan Aşık ise yeni başladığı hayvancılık sayesinde bugün festivalde gençlere hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, 18-28 yaşa Ziraat kredisi faiz indirimi açıkladı - Son Dakika
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