Üye Girişi
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

09.02.2022 16:04
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunç, ziyarette yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarımsal üretimde ilk 5 ilden biri olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimde ihracat için biraz daha çalışmak gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"4,3 milyon hektar sulanan alan var. Bu, Türkiye'de en fazla sulanan bir ildeki sulama alanıdır. Tarım destekleri itibarıyla Şanlıurfa, Türkiye'de en fazla destek alan ilimizdir. Geçen yıl yaklaşık 20 milyar civarında destek almıştır. Türkiye'mizin hububat ambarıdır. Pamuğun yaklaşık yüzde 50'sini Şanlıurfa üretiyor. Şanlıurfa, ülkemizin tarımsal açıdan en kritik, en stratejik ve en değerli yöresidir, bölgesidir. Urfa fıstığının Urfa adıyla tescili noktasında gayretleriniz var inşallah orda da başarılı sonuca ulaşacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de kentteki istihdamın artırılması için tarıma dayalı sanayinin bir an önce kurulması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Beyazgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu istihdamı muhakkak ki sağlamak zorundayız. Bunu fabrikalar açmakla düşünebiliriz ama bir kısım insanı başka alanlarda çalıştırma imkanımız olmalı. Seracılık Şanlıurfa için çok avantajlı, şimdi kurduğumuz her serada verim de çok iyi istihdam da oluşmakta. Hatta bu yabancıların da ilgisini çekmektedir. Tarıma bağlı sanayinin bir an önce kurulması gerekiyor. Kendi fıstığımızı, kendi tarım ürünlerimizi kendi memleketimizde işlememiz ve bunu en son mamul haline getirmemiz gerekirken bunu yapamıyoruz şu anda ve bu nedenle de istihdam oluşturamıyoruz. Bunlar için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. İpek böcekçiliği, arıcılık, balıkçılık burada yapılacak bir iş, bunların her biri hem ülkeye üretim oluşturacak hem de istihdam oluşturacak işler."

Bakan Yardımcısı Tunç, daha sonra kentteki kurum amirleriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, İstihdam, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
16:12 Yüklü tazminat yolda! Domenec Torrent ile yolların ayrılması o kadar kolay değil
16:11 Yine "olağanüstü hal" önerdi! Prof. Dr. Özgenç'ten ekonomik bunalım nedenli güvenlik uyarısı
16:05 Miras yüzünden annesini ve kardeşini öldürmüştü! Vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:54 Yenilgi sonrası Fenerbahçe'de fatura 3 yıldız futbolcuya çıktı
15:49 Kemal Kılıçdaroğlu: Sevgili halkım, saat 22.00'de sizi evime davet ediyorum
15:44 Birbirlerine çok yakıştırılıyorlardı! Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan kötü haber
15:44 Yarı çıplak kadın garsonlar ortalığı karıştırdı! Belediye şikayet üzerine restoranı kapattı
15:35 Oğlum dizisinin konusu nedir? Kaan'ın başına neler geliyor?
13:11 Kötü kokular gelen evden iki kamyon çöp çıktı!
15:17 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 100 zam mı geliyor? Başındaki isim yanıtladı: Oranı minimumda tutacağız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 16:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement