Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunç, ziyarette yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarımsal üretimde ilk 5 ilden biri olduğunu belirtti.

Tarımsal üretimde ihracat için biraz daha çalışmak gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları ifade etti:

"4,3 milyon hektar sulanan alan var. Bu, Türkiye'de en fazla sulanan bir ildeki sulama alanıdır. Tarım destekleri itibarıyla Şanlıurfa, Türkiye'de en fazla destek alan ilimizdir. Geçen yıl yaklaşık 20 milyar civarında destek almıştır. Türkiye'mizin hububat ambarıdır. Pamuğun yaklaşık yüzde 50'sini Şanlıurfa üretiyor. Şanlıurfa, ülkemizin tarımsal açıdan en kritik, en stratejik ve en değerli yöresidir, bölgesidir. Urfa fıstığının Urfa adıyla tescili noktasında gayretleriniz var inşallah orda da başarılı sonuca ulaşacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de kentteki istihdamın artırılması için tarıma dayalı sanayinin bir an önce kurulması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa'nın genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Beyazgül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu istihdamı muhakkak ki sağlamak zorundayız. Bunu fabrikalar açmakla düşünebiliriz ama bir kısım insanı başka alanlarda çalıştırma imkanımız olmalı. Seracılık Şanlıurfa için çok avantajlı, şimdi kurduğumuz her serada verim de çok iyi istihdam da oluşmakta. Hatta bu yabancıların da ilgisini çekmektedir. Tarıma bağlı sanayinin bir an önce kurulması gerekiyor. Kendi fıstığımızı, kendi tarım ürünlerimizi kendi memleketimizde işlememiz ve bunu en son mamul haline getirmemiz gerekirken bunu yapamıyoruz şu anda ve bu nedenle de istihdam oluşturamıyoruz. Bunlar için sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. İpek böcekçiliği, arıcılık, balıkçılık burada yapılacak bir iş, bunların her biri hem ülkeye üretim oluşturacak hem de istihdam oluşturacak işler."

Bakan Yardımcısı Tunç, daha sonra kentteki kurum amirleriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.