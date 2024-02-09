Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli

Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayata dokunan konularda da dijital teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, teknolojinin üretimlerin ve faaliyetlerin verimliliğini artırmak için kullanılması gerektiğini belirtti. Yumaklı, tarım sektöründe iklim değişikliğiyle başa çıkabilmek, orman yangınlarını önceden tespit edebilmek ve suyun verimli kullanımını sağlamak için teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ülkede yetenekli ve dinamik mühendislerin bulunduğunu ve bu genç beyinlerin tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatın her alanında teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

09.02.2024 13:35  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayata dokunan konularda da dijital teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yumaklı, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları gezdi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, teknolojiyi hayatın her yerinde düşünmek gerektiğini söyledi.

Teknolojinin sadece alet ya da ekipman olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Hayatımıza dokunan ve etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekir. Bu teknolojilerin de üretimin verimliliğini sağlaması gerekir." diye konuştu.

Teknolojinin tarım sektöründe de yoğun kullanılması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliği sebebiyle tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında bugün bir teknolojiyi kullanıyoruz. Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Su ile ilgili de mutlak surette suyun verimli kullanılmasıyla alakalı teknolojileri geliştirmek gerekiyor."

Yumaklı, ülkede teknoloji üretebilecek genç beyinlerin, yetenekli ve dinamik mühendislerin olduğuna işaret ederek, "Tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tarım, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:15:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement