Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayata dokunan konularda da dijital teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." dedi.
Yumaklı, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları gezdi.
Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, teknolojiyi hayatın her yerinde düşünmek gerektiğini söyledi.
Teknolojinin sadece alet ya da ekipman olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Hayatımıza dokunan ve etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekir. Bu teknolojilerin de üretimin verimliliğini sağlaması gerekir." diye konuştu.
Teknolojinin tarım sektöründe de yoğun kullanılması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:
"İklim değişikliği sebebiyle tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında bugün bir teknolojiyi kullanıyoruz. Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Su ile ilgili de mutlak surette suyun verimli kullanılmasıyla alakalı teknolojileri geliştirmek gerekiyor."
Yumaklı, ülkede teknoloji üretebilecek genç beyinlerin, yetenekli ve dinamik mühendislerin olduğuna işaret ederek, "Tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?