Tarım ve Orman Bakanı: Hayata Dokunan Konularda Dijital Teknolojiler Geliştirilmeli

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayata dokunan konularda da dijital teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Yumaklı, ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyaret ederek, stantları gezdi.

Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, teknolojiyi hayatın her yerinde düşünmek gerektiğini söyledi.

Teknolojinin sadece alet ya da ekipman olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Hayatımıza dokunan ve etkileyecek konularda da dijital teknolojiyi geliştirmemiz gerekir. Bu teknolojilerin de üretimin verimliliğini sağlaması gerekir." diye konuştu.

Teknolojinin tarım sektöründe de yoğun kullanılması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim değişikliği sebebiyle tohum teknolojisini geliştirmemiz gerekiyor. Orman yangınlarında bugün bir teknolojiyi kullanıyoruz. Orman yangınlarına ya da herhangi bir yangına sebep olabilecek unsurları teknolojiyle öncesinde tespit edebilir hale gelmemiz gerekiyor. Su ile ilgili de mutlak surette suyun verimli kullanılmasıyla alakalı teknolojileri geliştirmek gerekiyor."

Yumaklı, ülkede teknoloji üretebilecek genç beyinlerin, yetenekli ve dinamik mühendislerin olduğuna işaret ederek, "Tarım ve ormancılık başta olmak üzere hayatımızın tamamına dokunacak teknolojiyi, üretimlerimizi ya da faaliyetlerimizi verimli şekilde gerçekleştirmek üzere kullanmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.