Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı

Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilerin Hesaplarına Aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

09.02.2024 15:28
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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