Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

12.08.2022 11:43
Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 TL tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 32 milyon 651 bin 947 TL tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Kirişci, "32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Ödemeler kapsamında; 16 milyon 363 bin 857 TL Uzman Eller Proje desteği, 9 milyon 590 bin 978 TL hububat, baklagil ve dane mısır desteği, 5 milyon 310 bin TL et regülasyon desteği ve 1 milyon 387 bin 112 TL anaç koyun, keçi ilave geçer desteği yapılacak.


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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '32 milyon 651 bin 947 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Bakan Kirişci: 'Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz' Bakan Kirişci: 'Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz - Son Dakika

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