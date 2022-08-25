Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri, hesaplara aktarılıyor - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri, hesaplara aktarılıyor

25.08.2022 11:08
Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri, hesaplara aktarılıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 468 milyon liralık pancar sulama avansı ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 468 milyon lira tutarındaki pancar sulama avansı ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Kirişci, yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon lira sulama avansıyla birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon lira olacak." ifadesini kullandı.

Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine bugüne kadar toplam 1 milyar 617 milyon lira nakdi, 1 milyar 69 milyon lira ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon lira avans ödemesi yapıldığını bildiren Kirişci, ödemelerin pancar çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Levent Gök'ten Bakan Kirişci'ye: 'Türkşeker Aracılığıyla Zincir Marketlere Sağlanan Ucuz Şekerin Art Niyetli Kişilerce Toplanmasının Önüne Neden... Levent Gök'ten Bakan Kirişci'ye: 'Türkşeker Aracılığıyla Zincir Marketlere Sağlanan Ucuz Şekerin Art Niyetli Kişilerce Toplanmasının Önüne Neden... GÜNDEM / 25 Ağustos 2022 GÜNDEM / 25 Ağustos 2022
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, TÜRKŞEKER, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri, hesaplara aktarılıyor - Son Dakika

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