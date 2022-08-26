Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor - Son Dakika
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Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

26.08.2022 13:05
Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından üreticiye müjdeyi duyurdu. Bakan Kirişci, 756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, milyonlarca çiftçinin merakla beklediği destek ödemelerine dair detayları Twitter hesabından paylaştı.756 milyon 692 bin 168 TL'lik ödemeler bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

TOPLAMDA 756 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILACAK

Tarım destek kapsamında; TMO alım prim desteği için 439 milyon 169 bin 491 TL, Sertifikalı tohum kullanım desteği için 278 milyon 582 bin 500 TL, Toprak analizi desteği için 1 milyon 550 bin 240 bin TL, Kırsal kalkınma yatırımları desteği için 31 milyon 847 bin 131 TL, Uzman eller proje desteği için 4 milyon 296 bin 478 TL, Yem bitkileri desteği için 995 bin 551 TL, Ek girdi desteği için ise 304 bin 777 TL, ödemeleri yapılacak.

Bakan Kirişci, çiftçiye verdiği müjdeyi şu ifadelerle açıkladı: "756 milyon 692 bin 168 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
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Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'

Vahit Kirişci, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor - Son Dakika


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