Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2 Milyar TL Tarımsal Destekleme Ödemesini Çiftçilere Aktardı

Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 150 milyon 36 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yumaklı'nın paylaştığı tabloya göre; çay budama tazminatı için 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği için 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği için 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği için 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği için 448 bin 700 lira ödenecek.