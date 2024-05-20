Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destekleme modelini açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destekleme modelini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gezginci arıcılar ile genç ve kadın arıcılara kovan başı ilave destekleme vereceklerini duyurdu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 2'nci olduğunu ve sektöre 2023'e kadar 1,6 milyar lira destek sağlandığını belirtti. Ayrıca, iklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla Arıcılık Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini söyledi.

20.05.2024 10:13
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakında açıklayacakları yeni destekleme modelinde gezginci arıcılar ile genç ve kadın arıcılara kovan başı ilave destekleme vereceklerini duyurdu.

Yeryüzünde yaşamın devamlılığının sağlanmasında önemli bir rol üstlenen arıların önemine dikkati çekmek amacıyla 20 Mayıs her yıl Birleşmiş Milletler kararı ile 'Dünya Arı Günü' olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Bakan Yumaklı da Dünya Arı Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin bal üretiminde dünyada 2'nci olduğunun altını çizen Bakan Yumaklı, 2003'ten itibaren arıcıların desteklerden faydalandığını aktardı.

"2002'de 74 bin ton olan bal üretimimiz 2023'te 115 bin tona çıktı"

Sektöre 2023'e kadar 1,6 milyar lira destek sağlandığını vurgulayan Yumaklı, "Verilen desteklerin de etkisi ile arılı kovan, bal üretimi ve arıcılık işletme sayısında büyük artışlar kaydedildi. 2002'de 74 bin ton olan bal üretimimiz 2023'te 115 bin tona çıktı. Söz konusu zamanda arılı kovan sayımızı da 4,1 milyondan 9,2 milyona çıkarttık. Amacımız kovan sayılarını artmasının yanında kovan başına alınan balın veriminin ve kalitesinin de artmasını sağlamak" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak çalışmalarını 5 ana eksende sürdürdüklerini belirterek, "Bunlar; verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, kayıtlılık ve sektöre yatırım. Arıcılıkta da bu 5 ana eksen etrafında adımlar atacağız. Bu kapsamda yeni destekleme modelimizde gezginci arıcılar ile genç ve kadın üreticilerimize kovan başına ilave destekler verilecek" dedi.

Bakanlıktan arıcılık eylem planı

İklim değişikliğinin bal arıları üzerinde etkilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin arılar üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla Arıcılık Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. Bunu ilgili kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek yapacağız. Bölgesel ırk ve ekotipler ile yapılan arıcılığın geliştirilmesi, bitki örtüsünün korunması, arıcılık yönetimi, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi konuları kapsayacak eylem planıyla iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların arılar üzerindeki etkisinin en aza indirilmesini amaçlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni destekleme modelini açıkladı - Son Dakika

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