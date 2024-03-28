Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çay Üreticilerine 363 Milyon TL Destek Ödemesini Aktaracak - Son Dakika
Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, MÜSİAD Antalya Başkan'ı Ali Akçay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek Kazakistan'ın potansiyel yatırım alanları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkonsolos Kanafeyev, Kazakistan'ın stratejik konumu, büyük pazarlara erişim kolaylığı, yatırım teşvikleri, doğal rezervleri ve Astana Uluslararası Finans Merkezi hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Görüşme sonunda Başkonsolos Kanafeyev, MÜSİAD Antalya yönetimini Kazakistan'a davet etti.
Avusturya Hava Yolları'nda çalışan kabin görevlileri, maaşlarının artırılması talebiyle greve gitti. Grev nedeniyle 400'ün üzerinde uçuş iptal edilirken, yaklaşık 52 bin yolcu etkilendi. VIDA Sendikası, çalışanların aylık gelirlerinin yüzde 27 artırılmasını talep ederken, şirket yüzde 18 artış önerisinde bulunuyor.
Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hizmet veren yaklaşık 3 milyon kişiye kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak amacıyla Çorum'da dev bir yatırım gerçekleştiriyor. Yatırım kapsamında Çorum Zanaatkarlar Sitesi'nde yapılan çalışmalarla enerji altyapısı tamamlanırken, bölgeye toplamda 165 milyon TL yatırım yapıldı. YEDAŞ'ın bu projeleri desteklemesiyle Çorum'da hizmet veren esnafların tek bir çatı altında toplanacağı modern sanayi projesi tamamlanmış oldu.
TÜİK'in istatistiklerine göre, emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar, sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu. 1 trilyon 267 milyar 924 milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si emekli ve yaşlılar için yapıldı. Sosyal koruma harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek, 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.
Emekliler, düşük maaşlarını artırma taleplerine yanıt vermeyen iktidarın, ulaşım, tarım kredi marketleri, GSM operatörleri, sinema ve tiyatrolarda özel indirim başlatılacağını ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Emekliler, sıkıntılarını ve taleplerini dile getirdi.
Karadeniz'de balıkçılar, balık boylarının istenilen seviyede olmaması nedeniyle erken paydos yaptı. Balıkçılar, sürdürülebilen avcılığın devamı için paydos ederek, gelecek sezon için hazırlıklara başladıklarını söylediler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tokat'ta yaptığı açıklamada 2023 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu belirtti. Ayrıca, işsizlik oranının düştüğü, istihdam oranının yükseldiği ve milli gelirin 1 trilyon doları aştığı bilgilerini paylaştı. Bakan Işıkhan ayrıca, SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediyenin 5'inin de CHP belediyesi olduğunu ifade etti.
Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, DOKAP ve Akçaabat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Akçaabat'taki çiftçilere ücretsiz meyve fideleri dağıtıldı. Proje ile tarımsal kalkınma, ürün çeşitliliği ve çiftçi desteklenmeyi hedefleniyor.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, teşkilat üyeleriyle birlikte esnafları ziyaret ederek yeni dönem projeleri ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Dinçer, birlik ve beraberlik içerisinde şehir için çalışacaklarını belirtti.
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