Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çay Üreticilerine 363 Milyon TL Destek Ödemesini Aktaracak

Emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu

TÜİK'in istatistiklerine göre, emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar, sosyal harcamaların en büyük bölümünü oluşturdu. 1 trilyon 267 milyar 924 milyon liralık sosyal yardımların 567 milyar 450 milyon TL'si emekli ve yaşlılar için yapıldı. Sosyal koruma harcaması 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60,2 artış göstererek, 1 trilyon 291 milyar 77 milyon TL oldu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 567 milyar 450 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu.