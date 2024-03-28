Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çay Üreticilerine 363 Milyon TL Destek Ödemesini Aktaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çay Üreticilerine 363 Milyon TL Destek Ödemesini Aktaracak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik olarak 363 milyon 608 bin lira tutarındaki destek ödemesini bugün hesaplarına aktaracaklarını duyurdu. Yumaklı, ödemelerin ÇAYKUR aracılığıyla yapılacağını belirtti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

28.03.2024 13:05
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün aktaracaklarını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çay Üreticilerine 363 Milyon TL Destek Ödemesini Aktaracak - Son Dakika

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