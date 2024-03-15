Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bizler hem illerde, hem ilçelerde, hem beldelerde hem de Türkiye'nin dört bir tarafında inşa edeceğiz. İnşallah halkımızın, vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği yere ulaşması için her şeyi yapacağız." dedi.
Bakan Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra kurulan platformdan yaptığı konuşmada, içten karşılama için teşekkür etti.
Ülkeye aşkla hizmet eden bir davanın neferleri olduklarını belirten Yumaklı, eğer millete hizmet varsa orada hiçbir engel tanımadıklarını söyledi.
Yumaklı, millete efendi değil hizmetkar olmaya geldiklerini vurgulayarak, "Siyasette güvenli limandır AK Parti. Yerli duruşun, milli duruşun da yegane adresidir. O yüzden AK Parti'nin aslında rakibi yoktur. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda gerçekten 3 sene öncenin bir öncekine göre, ondan önceki 3 senenin, bir öncekine göre ne kadar farkının olduğunu ve son 22 senede bu milletin hizmet alma anlamında nereden nereye geldiğinin de en bariz örneği işte yaşadıklarımız, gördüklerimiz." ifadesini kullandı.
Sındırgı'daki Sindel Barajı projesine değinen Yumaklı, "31 metre yüksekliğinde olacak. 1 milyon metreküplük bir suyu tutacak. Hem Yüreğil için, hem Sindel için, Gördes için hem de Balıkesir'in bu bölümü için yeterli derecede sulamayı sağlamış olacak. Bizler bununla ilgili her türlü işlemi bitirdik. Bütün tekraren bu talimatımızı Devlet Su İşlerindeki arkadaşlarımıza vermiş olalım. En kısa sürede bu tamamlanıp hizmete alınacak. Allah burada da yine bunun açılışını hep beraber sizlerle yapmayı nasip etsin." diye konuştu.
"Ülkenin gelişmesine eğer şehirlerde eşlik ederlerse ancak bir anlamı var"
Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmek için her cephede adeta savaş verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sizler 28 Mayıs'ta sayın Cumhurbaşkanı'mıza Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla ilgili gerekli izni, yetkiyi verdiniz ancak bunun bir de şehirler tarafı var. Bunu unutmamak lazım. Bunu her fırsatta gündeme getiriyoruz, söylüyoruz. Neden bu önemli? Ülkenin gelişmesine eğer şehirler de eşlik ederlerse ancak bir anlamı var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bizler hem illerde, hem ilçelerde, hem beldelerde hem de Türkiye'nin dört bir tarafında inşa edeceğiz. İnşallah halkımızın, vatandaşımızın, milletimizin hak ettiği yere ulaşması için her şeyi yapacağız."
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın kendisine Yüreğil Mahallesi'nin kornişon fabrikasına ihtiyacının olduğunu söylediğini aktaran Yumaklı, "Bizler de TKDK desteklerinden burayla ilgili gerekli bütün desteği, bütün yardımı yapmış olalım ve inşallah Yüreğil buna kavuşsun." dedi.
Yumaklı, Yüreğil halkından 31 Mart seçimlerinde partisi için oy istedi.
Bakan Yumaklı'ya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir eşlik etti.
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