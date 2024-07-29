Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gençler ve kadınlar için yeni hayvancılık destekleri - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gençler ve kadınlar için yeni hayvancılık destekleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni hayvancılık desteklerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, gençlerin ve kadınların üç yıl boyunca hangi destekleri alacaklarını bilmelerini sağlayacak bir sistem hayata geçirildiğini söyledi. Destekler arasında büyük ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, ipek böcekçiliği ve ürün geliştirme alanları yer alıyor. Yumaklı, verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerin daha fazla destek almasını ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini hedeflediklerini belirtti.

29.07.2024 16:03
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni hayvancılık desteklerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Verimli üretim yapan gençlerin ve kadınların üç yıl boyunca hangi destekleri alacakları konusunda hiçbir tereddüt yaşamayacakları bir sistemi hayata geçiriyoruz." dedi.

Yumaklı, Ayaş'ta Bakanlığının desteklerinden yararlanan bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada değerlendirmede bulunan Yumaklı, bu işletmenin, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni hayvancılık desteklerinin yansımasını hissedecek işletmelerden biri olduğuna işaret etti.

Daha önce hayvancılık yol haritasını açıkladıklarını anımsatan Yumaklı, "Geçtiğimiz cuma günü itibarıyla da bu hayvancılık yol haritasının en önemli kalemlerinden birisi olan yeni dönem destekleme programımızı da açıkladık. Temel destekler ve ürün geliştirme desteği alanlarında iki başlıkta bu destekleri topladık. Birbirinden kopuk destekleri de birleştirmiş olduk." diye konuştu.

Yumaklı, bu desteklerin, büyük ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık ve ipek böcekçiliği başlıklarında verileceğine işaret ederek, ürün geliştirme alanında da çiğ süt, karkas et ve tiftik üretimi destekleri sağlanacağını anlattı.

Yeni dönemde verimlilik kriterlerinin uygulanması halinde üreticilerin çok daha fazla destek almasını, verimli ve kaliteli bir üretimin gerçekleşmesini sağlamayı amaçladıklarını bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk defa üç yıl boyunca üreticilerimizin artık hangi destekleri alabileceklerini gösterir, yeni destekleme paketini açıklamış olduk. Bu pakette özellikle hastalıklarla mücadele başlığı, verimli üretim yapılabilmesiyle ilgili başlıkları koymuş olduk. Eğer bir işletme hayvanlarını soy kütüğüne kaydetmişse, buradaki üretimi yerli spermayla yapmışsa, üretmiş olduğu sütü verimlilik kriterlerine göre üretmişse bütün bunlarda ilave destekler alacak. Yine gençlerin ve kadınların ilave desteklerle bu üretimin içerisinde kalmalarını ve bir önceki desteklerle kıyaslandığında neredeyse 4 katına yakın hatta kimi zaman 4 katını da aşan oranlarda destekleneceğini söylemek istiyorum. Her bir destek için verimlilik kriterinin son derece önemli olduğunu ve hayvansal üretim sektöründe de bunu amaçladığımızı belirtmek istiyorum."

"Tarımsal üretim konusunda da güçlü bir ülke olmak istiyoruz"

Yumaklı, ari işletme olma konusunda yeterliklere sahip işletmelerin de ilave destekler alacağın belirterek, "Verimli üretim yapan gençlerin ve kadınların üç yıl boyunca hangi destekleri alacakları konusunda hiçbir tereddüt yaşamayacakları bir sistemi hayata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünlerinde üretim planlamasının önemine işaret eden Yumaklı, bitkisel üretim planlamasının eylül itibarıyla yeni ziraat döneminde faaliyete geçmiş olacağını aktardı.

Yumaklı, her konuda olduğu gibi tarımsal üretim konusunda da güçlü bir ülke olmak istediklerini bildirerek, "Hem kendi ihtiyaçlarımız için üretim yapalım, hem de etrafımızdaki en yakın ülkelerden başlamak üzere ihracat yapabilir hale gelelim. Bunun da tek yolu elbette verimli ve kaliteli üretimden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, işletmede yeni doğan ve kayıt altına alınan bir buzağının küpeleme işlemini de yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Gençler ve kadınlar için yeni hayvancılık destekleri - Son Dakika

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