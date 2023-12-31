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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD-III İlanı Yapılacak - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD-III İlanı Yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirterek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi. Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: 'Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız.' Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2023'te, yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD-III İlanı Yapılacak
31.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 11:27
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirterek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız."

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2023'te, yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Kaynak: AA
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Avrupa Birliği, Tarım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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