Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını belirterek, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

30.08.2024 18:40
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını belirterek, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarım ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon avro hibe desteği sağlayacak IPARD III Programı 5'inci Çağrı İlanı yayımlandı. Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlamıştık. IPARD III 5'inci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, 'IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi' tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avro IPARD III hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: IPARD III Programı ile Girişimcilere 12 Milyon Avro Hibe Desteği Sağlanacak - Son Dakika
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