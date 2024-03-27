Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye, tohumculukta ilk 10 ülke arasında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Böyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler Anadolu'nun bütün topraklarını da sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yüzde 75 hibeli olarak verilen 68 tonluk tohumun çiftçilere dağıtım törenine katıldı. Tosya Orman İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleşen törende Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Orman Bölge Müdürü fahri Sönmezoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törende, Tosya ilçesine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, "Tosya ilçesinde son 22 yılda yaklaşık 800 milyon liralık tarımsal destek ve yatırım oldu. Bin 180 proje yapıldı. Su ve sulama alanında da yaklaşık 10 yatırım gerçekleştirildi. Tosya'nın yeşilini daha da arttırmak için yaklaşık 35 milyon fidan dikildi, aynı zamanda orman Enstitüsünün de Tosya'da yine yan bir sektör olarak ilerlemesini, gelişmesini istiyoruz" dedi.
"Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz"
Türkiye'nin en çok tohum üreten 10 ülke arasında yer aldığını belirten Bakan Yumaklı, "Bizim ülkemiz dünyada tohumculukta ilk 10 ülkenin arasında. Yani bu memlekette kullanılan tohumların yüzde 97'sini biz yine bu memleketin topraklarında üretiyoruz. Çok eskiden yanlış bilinen doğruları hala söylemeye devam edenler var. Ben buradan tekrar ifade edeyim. Vatandaşlarımız müsterih olsun, tohumla ilgili bu ülkenin hiçbir sorunu, hiçbir problemi yoktur. Elbette ki bazı ürünlerde geliştirmemiz gereken alanlar var, onların gelişimi için de hem bizim bakanlığımıza ait kurumlar hem de özel sektör çok hızlı bir gelişim içerisinde. Yani dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç ediyoruz. Böyle bir ülke durumundayız. İnşallah bizler Anadolu'nun bütün topraklarını da sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"2024 yılında 400 çiftçimiz, üreticimiz bundan faydalanmış olacak"
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2024 yılında yapılacak tarımsal desteklere de değinen Bakan Yumaklı, "2024 yılında Tosya'da patates tohumu dağıtımı yapacağız, yüzde elli hibeli. Şu an da yaptığımız programla birlikte yüzde 75 hibeli olacak şekilde 68 tonluk Osmancık çeşidi çeltik tohumunu dağıtmış olacağız. Bu, Nisan ayı içerisinde de devam edecek. Aynı zamanda yüzde 74 domates ve bir biber fidesi var. Yine 100 çiftçimiz de sera örtüsü vereceğiz. 2024 yılında 400 çiftçimiz, üreticimiz bundan faydalanmış olacak. Biz tabii daha fazlasını yapacağız. Daha fazlasını yapmak için gayret ediyoruz. Hep aynı şeyi söylüyoruz, sizler üretin, biz hemen sizin yanı başınızdayız" şeklinde konuştu.
Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından vatandaşlara çeltikleri dağıtıldı. - KASTAMONU
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