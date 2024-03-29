Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilere aktardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, 'Cumhur İttifakı'na verilen her oy Siirt'in geleceğine verilen oydur' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun zamandır kullanılmamış bir potansiyel vardı, terör ve güvenlik şartları nedeniyle, şimdi bu potansiyel harekete geçiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye gelerek vatandaşlarla iftarda buluştu. İftar programında konuşan Elitaş, Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir'e destek istedi. Bakan Işıkhan ise emekli promosyonları hakkında açıklama yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Niğde Efendibey Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katılan bakanlar, Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir'e destek istedi. Bakan Işıkhan ayrıca emekli promosyonlarıyla ilgili açıklama yaparak, başvuru yapan emeklilerin promosyonlarının ödenmeye başladığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Önceden enflasyonu nasıl tek haneli rakama düşürmüşsek yine düşüreceğiz.
Türk Hava Yolları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlediği iftar programında siyaset, iş dünyası ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı Başkanı Orhan Memmedov, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve turizm sektöründen davetliler katıldı. THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, program sonrasında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın kendileri için önemli bir destinasyon olduğunu belirtti ve hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.
Martı şirketinin kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından açılan dava hakkında açıklama yaptı. Öktem, Türk adaletine sonuna kadar inandıklarını ve davayı kazanacaklarını belirtti. Ayrıca, Martı TAG'ın İstanbul'un en büyük ulaşım camiası olduğunu ve 3 milyon İstanbulluya hizmet verdiğini vurguladı. Öktem, davayı takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a 2002'den bu yana 147 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde raylı sistemler ve yeni havalimanı gibi ulaştırma projelerini masaya yatırdıklarını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin de Samsun ve Trabzon'u kapsayacak şekilde başlatılacağını söyledi.
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