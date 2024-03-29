Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilere aktardı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilere aktardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yapılan destek ödemelerinin bugün hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Toplamda 142 milyon 582 bin lira olan destekleme ödemesi, hayvan hastalıkları tazminat desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ve damızlık ana arı desteği olarak dağıtıldı.

29.03.2024 21:31  Güncelleme: 21:31
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Destek ödemesinin hayırlı ve bereketli olması dilenen açıklamada, "Toplam 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminat desteği 90 milyon 346 bin lira, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 milyon 128 bin lira ve damızlık ana arı desteği 108 bin lira oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, 142 milyon 582 bin lira destekleme ödemesini çiftçilere aktardı - Son Dakika

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