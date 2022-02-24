Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor" - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor"

24.02.2022 17:49
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor"

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin, başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin, başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'ye gıda bakımdan bir yansımasının olmayacağı ve yeni hasat dönemine kadar arz yönünde bir eksikliğin yaşanmayacağı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde arz sıkıntısı yaşanmayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte uluslararası gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadır.

Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler ve bunun uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkileri de Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Ancak son günlerde, söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkemizin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler, dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup, ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölge ile olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir.

Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir." - ANKARA

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Tarım ve Orman Bakanlığı: '(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında... Tarım ve Orman Bakanlığı: '(Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi) 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında... İzmir'de 'akıllı tarım' dönemi başlıyor İzmir'de 'akıllı tarım' dönemi başlıyor

Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı: '2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanlığı: "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmüyor" - Son Dakika
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