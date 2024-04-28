Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Giresun\'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Dilber, Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden faaliyetler hakkında bilgi aldı ve Fındık Araştırma Enstitüsü'nde kahverengi kokarca predatörü Samuray arısı üretim laboratuvarını ziyaret etti. Ayrıca, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni de ziyaret eden Dilber, kahverengi kokarcanın yayılma durumu ve Bakanlığın mücadele eylem planı hakkında bilgiler verdi.

28.04.2024 12:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in, Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını yerinde incelediği bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dilber'in, il müdürü Muhammet Angın'dan başta kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele olmak üzere yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Dilber'in, Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) bünyesinde kahverengi kokarca predatörü Samuray arısı üretim laboratuvarında incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğini de ziyaret eden Dilber'in, Türkiye'de kahverengi kokarcanın yayılma durumu, sahada ve araştırma enstitülerinde sürdürülen çalışmalar ile Bakanlığın mücadele eylem planı hakkında bilgiler verdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Giresun'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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