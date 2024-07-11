Tarım ve Orman Bakanlığı, Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespitine Yönelik Yeni Analiz Yöntemleri Uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespitine Yönelik Yeni Analiz Yöntemleri Uygulayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirinin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemlerini uygulamaya alacak. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, kontrollü şartlarda eritme tuzları ilave edilerek ve edilmeden üretilen kaşar peynirleri kullanıldı. Eylül sonundan itibaren devreye alınacak olan bu analizler, kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde kullanılacak karar ölçütlerine dayanacak.

11.07.2024 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirinin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemlerini uygulamaya alacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, gıda güvenilirliğinin temini ve tüketici menfaatlerinin korunması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda, odaklanılan hususlardan biri de kaşar peynirleri oldu. Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre, kaşar peynirinde gıda katkı maddeleri olarak eritme tuzlarından fosfat ve sitratın kullanılmaması gerekiyor. Bu tuzların eritme peyniri olarak bilinen işlenmiş peynirlerde ise kullanımına belirlenen limitler dahilinde izin veriliyor.

Eritme peynirinin, kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla bu peynirlerde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine ilişkin yeni analiz yöntemleri geliştirildi.

Bu amaçla yapılan çalışmalarda, kontrollü şartlarda eritme tuzları ilave edilerek ve edilmeden üretilen kaşar peynirleri kullanıldı.

Fosfat tuzlarının analizleri için fosfor ve azot, sitrat tuzlarının analizinde ise kuru maddede sitrik asitten yararlanılarak iki yöntem belirlendi. Kaşar peynirinde eritme tuzu kullanımının tespiti amacıyla bu analizler yapılacak.

Eylül sonundan itibaren devrede olacak

Kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde karar ölçütü olarak fosfor/azot oranı 0,15, sitrat tuzları tespiti için karar ölçütü olarak kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak kullanılacak.

Söz konusu analizleri yapmaları için talimatlandırılan ilgili laboratuvarların validasyon/verifikasyon çalışmaları eylül sonuna kadar tamamlanacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eylül, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespitine Yönelik Yeni Analiz Yöntemleri Uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
10:12 Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda İşte kulislerde konuşulan rakam Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bugünkü toplantıda! İşte kulislerde konuşulan rakam
08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
10:48 Mide bulandıran pazarlık Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi Mide bulandıran pazarlık! Katalogla çalışan çete polis operasyonuyla çökertildi
10:38 Düzenlemeden yeni detaylar Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis Düzenlemeden yeni detaylar! Köpek toplamayan belediye başkanına üç yıla kadar hapis
10:38 Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı Fenomen Gaga Bulut, yasa dışı bahis suçundan gözaltına alındı
10:23 Fenerbahçe’de neler oluyor Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı Fenerbahçe'de neler oluyor? Mourinho, 3 ismin kalemini kırdı
10:17 ABD’de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı ABD'de sarhoş sürücü aracıyla tırnak bakım salonuna daldı: 4 Ölü, 9 Yaralı
10:17 Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu Sıralama dikkat çekti Vatandaşın en çok beğendiği milletvekilleri belli oldu! Sıralama dikkat çekti
10:07 Meloni’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran hayran bakışları görüşmeye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 11:35:42. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı, Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespitine Yönelik Yeni Analiz Yöntemleri Uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement