Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 119 Milyon TL Destekleme Ödemesi - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 119 Milyon TL Destekleme Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı\'ndan 119 Milyon TL Destekleme Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil, dane mısır, kırsal kalkınma yatırım, düve alım, yağlı tohumlu bitkiler ve toprak analizi destekleri kapsamında toplam 119 milyon 106 bin liralık ödemeyi çiftçilerin hesaplarına aktardı.

20.07.2024 15:34
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira olmak üzere toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 119 Milyon TL Destekleme Ödemesi - Son Dakika

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