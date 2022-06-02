Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe - Son Dakika
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Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe

02.06.2022 22:35
Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe

TARIM Reformu Genel Müdürlüğü, Bakanlık tarafından yürütülen 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında, 'Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe verileceğini açıkladı.

TARIM Reformu Genel Müdürlüğü, Bakanlık tarafından yürütülen 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında, 'Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe verileceğini açıkladı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında, 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projeleri'ne yüzde 50 hibe desteği sağlanmaktadır. Bu kapsamada çiftçilerimiz, tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer ve center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemi, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, akıllı sulama sistemlerini içeren projeler için hibe desteğinden yararlanılabilmektir" denildi.Açıklamada, 'Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi Projeleri' kapsamında 2017- 2021 yılları arasında 3,95 milyon dekar alanı kapsayan 42 bin 532 projeye, toplam 901.16 milyon TL hibe sağlandığı, 2022 yılı için ise 300 milyon TL hibe desteğinin verileceği belirtildi.


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Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor Argıncık Amatör Spor Tesisleri yenileniyor
Kaynak: DHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Modern Basınçlı Sulama Tesisleri Projeleri'ne 300 milyon TL hibe - Son Dakika


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