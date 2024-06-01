Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, toplam 30 milyon 54 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün, çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

01.06.2024 02:29
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TARIM ve Orman Bakanlığı, toplam 30 milyon 54 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün, çiftçilerin hesabına yatırılacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplam 30 milyon 54 bin TL tarımsal destek ödemesinin bugün, çiftçilerin hesabına yatacağı duyuruldu. Yapılacak olan ödemeler şu şekilde; Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği 14 milyon 57 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 9 milyon 600 bin 200 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği 5 milyon 904 bin 44 TL, Mazot ve Gübre Desteği 492 bin 756 TL.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı: Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak - Son Dakika

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