Tarım ve Orman Bakanlığı: "Türkiye, tarımsal varlığı ve üretimi sayesinde 140 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Türkiye, tarımsal varlığı ve üretimi sayesinde 140 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır"

15.06.2022 21:42
Tarım ve Orman Bakanlığı: "Türkiye, tarımsal varlığı ve üretimi sayesinde 140 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon Türkiye vatandaşını, 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon Türkiye vatandaşını, 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ziyaretinde tarım alanında imzalanan üç iş birliği anlaşması ve Türkiye'nin tarımsal varlığı ve üretimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Maduro'nun 7 Haziran'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin "verimli" geçtiği belirtilerek, "İki ülke arasında üç ayrı iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan biri de 'Bitki Koruma ve Karantina Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı' olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler esnasında ve sonrasında, imza töreninde Maduro Türk yatırımcıları kendi ülkesine yatırım yapmak üzere davet etmiştir. Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı Wilman Castro Soteldo, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye Türk yatırımcıların Venezuela'da 400 bin hektar tarımsal alanda yatırım yapabileceklerini belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu teklife göre Venezuela'da Türkiye için ayrılan bölgede tarımsal yatırım yapılacağı ve buradan elde edilecek hasılatın yüzde 70'inin yatırımcıya, geri kalan yüzde 30'luk kısmının da Venezuela'ya bırakılacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, yatırımcıların elde edeceği hasılatın Türkiye'nin ihracatı için de kullanılabileceğine vurgu yapıldı.

"Türkiye, 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır"

Açıklama şöyle devam etti:

"Türkiye 23,4 milyon hektar işlenen tarım arazisi varlığı ve her geçen gün artan tarımsal üretimi sayesinde 85 milyon nüfusunu, yaklaşık 5 milyon geçici koruma statüsündeki sığınmacıyı ve hedeflenen en az 50 milyon turistin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır. Türkiye aynı zamanda dünyanın en önemli tarım ve gıda ürünleri ihraç eden ülkeleri arasındadır. Tarımsal hasıla bakımından da Avrupa'da birincidir. Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda tarım ürününde de dünyada liderliğimiz devam etmektedir."

Türkiye'nin tarihi misyonu gereği tarımsal yatırım yaptığı ülkelere sömürgeci bir prensiple yaklaşmadığı, kazan-kazan prensibi ile yaklaştığı vurgulanan açıklamada, "Her şeyden önemlisi, tarım ve gıda ürünü yatırımlarına ihtiyaç duyan ülkeler yatırım konusunda Türkiye'ye bizzat kendileri teklifte bulunmaktadır. Bu ülkeler Türkiye'nin bu konudaki tecrübesine ve üretkenliğine sonuna kadar güvenmektedir. Nüfusu 2050'li yıllarda 100 milyonun üzerine çıkması beklenilen Türkiye'nin 2053 vizyonunun da bir gereği olarak tarımsal üretimini artırması aklın ve bilimin bir gereğidir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bakanlığımız hem yurt içinde hem de yurt dışında tarımsal alanda yatırım yapan yatırımcılarımızın yanında olmaya devam edecektir" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: 'Enflasyonu kontrol altına alacağız' AK Parti Milletvekili Ayvazoğlu: 'Enflasyonu kontrol altına alacağız' Cumhuriyet tarihinin ilk izinleriyle, Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği ülkelere ihracat yapıyor Cumhuriyet tarihinin ilk izinleriyle, Türkiye 50 yıldır enzim ithal ettiği ülkelere ihracat yapıyor
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Türkiye, tarımsal varlığı ve üretimi sayesinde 140 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:12:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı: "Türkiye, tarımsal varlığı ve üretimi sayesinde 140 milyon kişinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement