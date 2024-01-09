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Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner tıbbi ürünlerin AB mevzuatıyla uyumunu sağladı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner tıbbi ürünlerin AB mevzuatıyla uyumunu sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner hekimlerin kullanacağı tıbbi ürünleri Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlulaştırdı. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği ile sınırlı pazar ürünleri ve yenilikçi tedavi ürünleri tanımları yönetmeliğe eklenerek AB mevzuatına uygun hale getirildi. Ayrıca, veteriner tıbbi ürünlerle ilgili başvuruların değerlendirilmesi için tanınan süre 3 yılı geçemeyecek şekilde düzenlendi ve depolarda tutulan kayıtların saklanma süresi 5 yıldan 3 yıla indirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner tıbbi ürünlerin AB mevzuatıyla uyumunu sağladı
09.01.2024 - 15:01,
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Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner hekimlerin kullanacağı tıbbi ürünleri Avrupa Birliği (AB) mevzuatıyla uyumlulaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 31 Ekim 2023'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, AB mevzuatındaki "yenilikçi tedavi ürünü" ve "sınırlı pazar ürünü" tanımlarını yönetmeliğe aktarmak amacıyla değişikliğe gidildi.

Yeni eklenen sınırlı pazar ürünleri ile sıra dışı durumlarda kullanılması gerekebilecek ürünlere izin verme şartları AB mevzuatına uygun hale getirildi.

Bakanlığın, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili başvuruları ve bu ürünlere dair diğer konuları değerlendirmek üzere oluşturulan komisyonun aldığı kararların yerine getirilebilmesi için başvuru sahibine tanıdığı ek süre 3 yılı geçemeyecek.

Depolar tarafından tutulacak kayıtların saklanma süresi ise 5 yıldan 3 yıla düşürüldü.

Kaynak: AA
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