Tarım ve Orman Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı

Tarım ve Orman Koordinasyon Toplantısı Erzurum\'da Yapıldı

Erzurum'da 2025 yılı için tarım ve orman konularında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

28.01.2025 09:53
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Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin 2025 yılı ilk koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erzurum'un tarım ve hayvancılık potansiyelini geliştirme yolunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Yetiştiricilikten üretim ve pazarlamaya, gıda güvenliğinden orman alanlarının ve su kaynaklarının korunup verimli kullanımına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, milli parklar ve doğal güzellikler turizmle birleştirilerek ekonomiye katkı sağlaması konularında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Valiliği tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan: İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, ÇAYKUR Bölge Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğü, TMO Erzurum Baş Müdürlüğü, TKDK İl Koordinatörlüğü, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü, DATAE Müdürlüğü, Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü ve TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü şehrimize, bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaya devam etmek amacıyla tarım ve orman alanındaki hedeflerimiz doğrultusunda hep birlikte çalışmalarını sürdürecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, erzurum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Koordinasyon Toplantısı Erzurum'da Yapıldı - Son Dakika

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