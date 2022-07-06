Muş Tarım ve Orman Müdürü Gün Malazgirt'te ziyaretlerde bulundu

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ı ziyaret etti.

Gün, Kaymakam Demirer'e, ilçede uygulanan projeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirer, gün ve beraberindekilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Ziraat Odasına Başkanı Tahsin Kılıç'ı da ziyaret eden Gün, ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Gün'e, müdür yardımcısı Dr. Ferit Yıldız ve şube müdürleri eşlik etti.