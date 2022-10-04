Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı

04.10.2022 14:08
Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik kolaylıklar getirildi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik kolaylıklar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurucu kurum ve kuruluşlarca, katılma payı oranına göre müteşebbis heyette temsil edileceği her bir temsilci için yatırılması gereken meblağ, başvuru aşamasında değil, kuruluş protokolünün onayı aşamasında verilecek.

Ayrı bölümlerde kümelenmek suretiyle besi ve süt sığırcılığı faaliyetleri aynı TDİOSB'de yapılabilecek.

Ayrıca bitkisel üretimde her bir sera işletmesi için ayrılacak parsel büyüklüğü 25 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Yönetmeliğe, kuruluş aşamasında belirlenen üretim konusunun, ihtiyaç duyulması halinde, projenin devamlılığının sağlanması açısından Bakanlık onayı ile değiştirilebilmesine yönelik hüküm eklendi.

TDİOSB genel yerleşim planının "TDİOSB alanının tamamının tüzel kişilik adına tescilinden sonra hazırlanması" yönündeki sınırlayıcı hükümde, sürecin uzamaması için düzenleme yapıldı. Hüküm, tüzel kişilik kazanılmasından sonra işlemlere başlanabilmesi için "yeri kesinleşen TDİOSB alanında" olarak değiştirildi.

Hayvan refahının sağlanmasına yönelik üstyapı projelerinin hazırlanmasında dikkate alınacak ölçü kriterlerine, küçükbaş hayvan barınaklarıyla ilgili hususlar dahil edildi. Süt sığırı ve besi sığırı barınakları ile ilgili kriterlerde düzenleme yapıldı.

"Barınaklar arasında en az 50 metre mesafe bırakılması" yönündeki hüküm, uygulamada sıkıntılara sebep olduğundan 25 metreye düşürüldü.

Öte yandan, projelerin kesintiye uğramaması açısından, ihtiyaç duyulması halinde, imar uygulaması etaplar halinde yapılabilecek.

YORUMLAR
500
Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında Malatya'da elektrik akımına kapılan işçiye müdahale anı itfaiye kamerasında BAKAN VARANK, 2 MERKEZİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI BAKAN VARANK, 2 MERKEZİN TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Bakan Varank, Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi temel atma töreninde konuştu Açıklaması Bakan Varank, Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi temel atma töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 20:09:09. #1.13#
SON DAKİKA: Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement