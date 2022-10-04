Tarıma dayalı ihtisas OSB'lerin kurulması kolaylaştırıldı

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik kolaylıklar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre kurucu kurum ve kuruluşlarca, katılma payı oranına göre müteşebbis heyette temsil edileceği her bir temsilci için yatırılması gereken meblağ, başvuru aşamasında değil, kuruluş protokolünün onayı aşamasında verilecek.

Ayrı bölümlerde kümelenmek suretiyle besi ve süt sığırcılığı faaliyetleri aynı TDİOSB'de yapılabilecek.

Ayrıca bitkisel üretimde her bir sera işletmesi için ayrılacak parsel büyüklüğü 25 dekardan 10 dekara düşürüldü.

Yönetmeliğe, kuruluş aşamasında belirlenen üretim konusunun, ihtiyaç duyulması halinde, projenin devamlılığının sağlanması açısından Bakanlık onayı ile değiştirilebilmesine yönelik hüküm eklendi.

TDİOSB genel yerleşim planının "TDİOSB alanının tamamının tüzel kişilik adına tescilinden sonra hazırlanması" yönündeki sınırlayıcı hükümde, sürecin uzamaması için düzenleme yapıldı. Hüküm, tüzel kişilik kazanılmasından sonra işlemlere başlanabilmesi için "yeri kesinleşen TDİOSB alanında" olarak değiştirildi.

Hayvan refahının sağlanmasına yönelik üstyapı projelerinin hazırlanmasında dikkate alınacak ölçü kriterlerine, küçükbaş hayvan barınaklarıyla ilgili hususlar dahil edildi. Süt sığırı ve besi sığırı barınakları ile ilgili kriterlerde düzenleme yapıldı.

"Barınaklar arasında en az 50 metre mesafe bırakılması" yönündeki hüküm, uygulamada sıkıntılara sebep olduğundan 25 metreye düşürüldü.

Öte yandan, projelerin kesintiye uğramaması açısından, ihtiyaç duyulması halinde, imar uygulaması etaplar halinde yapılabilecek.