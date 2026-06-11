Tarımda Üretim Kontrolü

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince, Afşar Köyü'nde bulunan buğday ve Hacıkebir Köyü'nde bulunan arpa demonstrasyon alanlarında kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan saha incelemelerinde bitkilerin gelişim durumu değerlendirilirken, uygulanan tekniklerin ve demonstrasyon çalışmalarının tarla şartlarındaki performansı yerinde gözlemlendi. Teknik ekipler tarafından üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak üretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarımsal verimliliğin artırılması, yeni uygulamaların sahadaki sonuçlarının takip edilmesi ve üreticilere rehberlik edilmesi amacıyla teknik izleme ve kontrol çalışmalarının devam ettiği bildirildi - KÜTAHYA