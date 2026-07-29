Tarımda Verimlilik ve Küresel Belirsizlikler - Son Dakika
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Tarımda Verimlilik ve Küresel Belirsizlikler

Tarımda Verimlilik ve Küresel Belirsizlikler
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İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, tarımda organize bölgeler ve yapısal reformların önemine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, küresel belirsizliklerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, tarımda organize tarım bölgeleriyle üretimin planlı ve verimli hale getirilmesi, ekonomide ise yapısal reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kestelli, borsanın İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve ABD'nin gümrük tarifelerine değindi.

Bu zor dönemde KOBİ'lere ve ihracatçılara yönelik seçici, uygun maliyetli ve erişilebilir finansman kanallarının açık tutulması gerektiğini belirten Kestelli, "Yatırım ortamını iyileştirecek, vergi adaletini sağlayacak ve kayıt dışılığı azaltacak yapısal reformları kararlılıkla hayata geçirmeliyiz. Katma değerli üretimin anahtarı olan genç nüfusumuzu dijital yetkinliklerle donatmalı, AR-GE ve inovasyon teşviklerini doğrudan ürüne dönüşecek şekilde kurgulamalıyız." dedi.

Işınsu Kestelli, iklim değişikliği, su kaynakları üzerindeki baskı, artan maliyetler ve küresel gıda arzına ilişkin belirsizliklerin tarım sektörü üzerindeki kuvvetli baskısının devam ettiğini dile getirdi.

Tarımsal üretimi daha planlı, verimli ve rekabetçi hale getirecek yeni modeller geliştirilmeye devam edildiğini vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Organize tarım bölgeleri ülkemizin bu alanda hayata geçirdiği en önemli dönüşüm projelerinden biri. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 6 Temmuz'da açıkladığı verilere göre ülkemizde 42 ilde 61 organize tarım bölgesi projesi yürütülüyor. Bunların 46'sı tüzel kişilik kazanmış durumda, 5 yeni organize tarım bölgesinin de bu yıl üretime başlaması hedefleniyor. İzmir açısından baktığımızda ise en büyük gurur kaynaklarımızdan biri, şehrimizin bu dönüşümün öncü merkezlerinden biri olması ve borsa olarak bu sürecin paydaşları arasında yer almamızdır. Paydaşı olduğumuz Dikili, Kınık ve Bayındır projeleri üretimin planlanması, teknolojinin tarıma kazandırılması ve katma değerli üretimin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Kınık'ta üretim altyapısı güçlendirilirken, Bayındır'da yaklaşık 893 bin metrekarelik alanda ihtisas sera bölgesi kuruluyor. Dikili Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi yaklaşık 3 milyon metrekare üretim alanı, 80 bin ton yıllık üretim kapasitesi ve 3 bin 500 kişilik istihdam hedefiyle dikkati çekiyor. Dikili, kadın istihdamına sağlayacağı katkıyla da ayrı bir değer oluşturuyor."

Türkiye'nin ilk kadın ticaret borsası başkanı olma onurunu yaşadığını belirten Kestelli, başkanlığı devretmek istediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımda Verimlilik ve Küresel Belirsizlikler - Son Dakika

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