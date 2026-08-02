Tarımın Geleceği İçin Kalıcı Destek Şart

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, tarım önemine vurgu yaptı.

Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Bugün çiftçimizin en büyük sorunları artan girdi maliyetleri, düşük ürün fiyatları, sulama sıkıntıları ve plansız üretimdir. Üretici emeğinin karşılığını alamadığı sürece ne tarım güçlenir ne de kalkınır" dedi.

Altun,"Çiftçiyi desteklemek kalıcı politikalarla mümkündür. Üretenin kazandığı, emeğin değer gördüğü bir tarım düzeni artık bir tercih değil, zorunluluktur. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanlığı olarak, toprağına sahip çıkan çiftçimizin yanında olmaya, sorunları yüksek sesle dile getirmeye ve çözüm için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.