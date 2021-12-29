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TARIMKON Başkanı Yüksel: "Tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkartabiliriz" - Son Dakika

TARIMKON Başkanı Yüksel: "Tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkartabiliriz"

29.12.2021 13:47
TARIMKON Başkanı Yüksel: "Tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkartabiliriz"

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, ülkelerin gıda stoklarını artırmasıyla tarımsal ürün ihracatının sınırlı hale geldiğini belirterek, "2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, ülkelerin gıda stoklarını artırmasıyla tarımsal ürün ihracatının sınırlı hale geldiğini belirterek, "2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 2022'de bu fırsatları iyi değerlendirebilirsek tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolar seviyesine çıkartabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yüksel, yazılı açıklamasında, tarım sektörü açısından 2021 yılını değerlendirdi, 2022 yılından beklentilerini paylaştı.

İklim değişikliği ve Kovid-19 salgınının yol açtığı yeni koşullar karşısında, ülkeler için tarım ve gıda ürünlerinin öneminin daha da arttığına işaret eden Yüksel, bu durumun tarım ve gıda ticaretini yeniden şekillendirdiğini bildirdi.

Yüksel, son 2 yılda, gıda güvenliğinin salgının etkisiyle tüm dünya için çok önemli hale geldiğinin altını çizerek, bu nedenle ülkelerin gıda stoklarını artırdığını belirtti.

"Yeni yıl yeni fırsatlar sunuyor"

Gıda stoklarının yükselmesinin tarım ürünleri ihracatını sınırlandırdığına dikkati çeken Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıl yeni fırsatlar sunuyor. 2022 yılında üretimimizi daha da artırarak ihracata odaklanmak için önümüzde büyük bir fırsat var. 2021'de tarım ürünleri ihracatımızın 20 milyar doların üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2022'de de fırsatları iyi değerlendirebilirsek tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolar seviyesine çıkartabiliriz."

Yüksel, tarım ürünleri ihracatının artması için üretimin de artması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünya tarımında üretim değerinin yaklaşık yüzde 5'ini üreterek 7'nci sırada yer alan ülkemizde, teşvik mekanizmalarının sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Üretim için verilen destek ve teşviklerle tarım sektöründe üretimin daha fazla özendirilmesi lazım. Ayrıca ürünlerimizin kalitesi de çok önemli. Daha bilinçli üretim yapılırsa ürünlerimiz daha kaliteli ve tercih edilen ürünler olacaktır. Ayrıca tarım arazilerinde yaşanan bölünme süreçlerinin önüne geçmelidir. İhracat için maliyet de önemli bir unsur. Tarım arazilerinin bölünmemesi üretim maliyetlerini aşağı çekecektir."

Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarının Irak, Almanya ve Rusya olduğuna dikkati çeken Yüksel, Türk tarım ürünlerinin daha çok ülkeye girmesi için proje üretilmesi gerektiğini belirtti.

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Yeni Yıl, Türkiye, dolar, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TARIMKON Başkanı Yüksel: "Tarım ürünleri ihracatımızı 30 milyar dolara çıkartabiliriz" - Son Dakika
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