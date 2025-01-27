Tarımsal Destekler Maliyetleri Düşürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Destekler Maliyetleri Düşürüyor

Tarımsal Destekler Maliyetleri Düşürüyor

Erzurum'da yapılan araştırma, tarımsal desteklerin yem bitkileri maliyetlerini düşürdüğünü gösterdi.

27.01.2025 11:51
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Atatürk Üniversitesi'nden Tuba Karabacak, Murat Külekçi ve Melih Okcu, Erzurum'da tarımsal desteklerin bazı yem bitkilerinin maliyeti üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma yaptı.

Erzurum ilinde tarımsal desteklerin belirli yem bitkilerinin maliyetine olan etkisini incelemeyi amaçlayan araştırmanın sonuçlarında, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteğin üretim maliyetleri üzerindeki etkisi özellikle vurgulandı. Çalışmada 2021 üretim yılında Erzurum ilinde yonca, korunga ve fiğ üretimi yapan işletmelerden basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre yapılan 306 anketten elde edilen veriler kullanıldı.

"Tarımsal destekler maliyetleri azaltma potansiyeline sahip"

Araştırma ile ilgili yayınlanan bilgilerde, "Anketlerden sağlanan tüm verilerin dekara ortalaması alınarak analizler yapılmıştır. Maliyet hesabı bir ürünün üretilebilmesi için yapılan tüm harcamaları içermektedir. Yonca çiftliklerinde, destek almadan önce yonca maliyeti 1.05 ?/kg olarak hesaplanmıştır. Ancak, destek alındıktan sonra bu maliyetin 0.86 ?/kg'a düştüğü belirlenmiştir. Korunga çiftliklerinde, destek almayan çiftlikler için üretim maliyeti 1.32 ?/kg olarak belirlenirken, destek alan çiftlikler için bu maliyet 0.99 ?/kg olarak tespit edilmiştir. Fiğ çiftliklerinde ise, destek almayan çiftlikler için üretim maliyeti 1.49 ?/kg olarak bulunmuşken, destek alan çiftlikler için bu maliyet 1.25 ?/kg olarak belirlenmiştir. Araştırma, tarımsal desteklerin bu yem bitkilerinin üretiminde nasıl bir fark oluşturduğunu açıklamaktadır. Emareler, tarımsal desteklerin maliyetleri azaltma potansiyeline sahip olduğunu ve bu durumun çiftçilerin gelirini artırabileceğini ve tarımsal üretimi teşvik edebileceğini göstermektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Çiftçilik, erzurum, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Destekler Maliyetleri Düşürüyor - Son Dakika

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