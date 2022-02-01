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Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin - Son Dakika

Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin

01.02.2022 09:17
Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal destekleme bütçesine 3,2 milyar liralık ilave kaynağın öncelikle hububat gibi stratejik ürünleri kapsadığını ve çiftçilere olumlu yansıyacağını bildirdi.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal destekleme bütçesine 3,2 milyar liralık ilave kaynağın öncelikle hububat gibi stratejik ürünleri kapsadığını ve çiftçilere olumlu yansıyacağını bildirdi.

Yüksel, yazılı açıklamasında, Türk çiftçisinin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorlandığını ifade etti.

Buna karşın ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından tarım sektörüne yönelik desteklerin artırılmasının bereketli bir yılın habercisi olduğunu vurgulayan Yüksel, döviz kurunda yaşanan gerilemenin etkisiyle artan girdi fiyatlarının da bir süre sonra normal seyrine dönmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak, "2022 yılı için 25,8 milyar lira olarak açıklanan tarımsal destekleme bütçesi, 3,2 milyar lira daha artırılarak 29 milyar liraya çıkarıldı. Özellikle hububat üreticilerinin girdi destekleri geçen yıla oranla yüzde 127 artmış oldu. Tarımsal desteklerdeki 3,2 milyar liralık ilave kaynak çiftçiye olumlu yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Yüksel, çiftçilere yönelik müjdeli haberlerin devam etmesi temennisinde bulundu. Yüksel, Türkiye'nin kalkınmasında en büyük etkenin tarımsal üretim ve ihracat olduğunu ifade ederek, bu alanda yapılan desteklerin karşılığının en kısa zamanda alınacağını belirtti.

Stratejik ürünler desteklenecek

Yüksel, tarımsal destekleme bütçesinde yapılan 3,2 milyar liralık artışın stratejik ürünleri kapsadığı bilgisini verdi. Buğday, arpa, çavdar ve yulaf üretimi yapan çiftçilerin mevcut desteklere ilave ek girdi desteği alacağını ve bunun miktarının dekara 50 lira olacağını aktaran Yüksel, 2022 yılında söz konusu stratejik ürünleri üreten çiftçilerin mazot, sertifikalı tohum ve gübre gibi desteklerden de yararlanacağını kaydetti.

İklim değişikliğinin etkilerine de dikkati çeken Yüksel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörün bundan etkilendiğini söyledi. Hükümetin çiftçi dostu politikalara devam etmesi gerektiğini belirten Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği en çok tarım sektörünü vuruyor. Çiftçilerimizin iklim değişikliğine adaptasyonu sağlanmalı, üretim ve hasat teknikleri, yeni iklime göre gözden geçirilmeli, yeni üretim planı ve modeli oluşturulmalı. Bunları yaparken hükümetin yönlendirmesine ve gözetimine ihtiyaç var."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarımsal desteklere 3,2 milyar liralık ilave kaynakta öncelik stratejik ürünlerin - Son Dakika
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