Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Aralık Ayında Yüzde 41,43 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Aralık Ayında Yüzde 41,43 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Aralık Ayında Yüzde 41,43 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,43 artış gösterdi. Tarım-GFE'nin alt grupları incelendiğinde ise gübre ve toprak geliştiriciler ile tarımsal ilaçlar alt gruplarında düşüş, veteriner harcamaları ve diğer mal ve hizmetler alt gruplarında ise yüksek artış yaşandığı görüldü.

21.02.2024 10:19  Güncelleme: 10:25
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Aralık ayında yıllık yüzde 41,43, aylık yüzde 2,62 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 41,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,69 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,47 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,64, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 68,87 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 9,69 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 24,75 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 151,60 ile veteriner harcamaları ve yüzde 89,31 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,26 ile enerji ve yağlar ve yüzde 0,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,37 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 5,21 ile hayvan

yemi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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