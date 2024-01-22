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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 38,82 Arttı - Son Dakika
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Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 38,82 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-GFE'de, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti. Alt gruplar arasında gübre ve toprak geliştiricilerde yıllık artış yüzde 8,44, veteriner harcamalarında ise yüzde 144,54 oldu.

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 38,82 Arttı
22.01.2024 - 10:21,
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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 38,82, aylık yüzde 1,44 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,96 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,39, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,70 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 34,32, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 72,48 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 8,44 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 25,03 ile hayvan yemi oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 144,54 ile veteriner harcamaları ve yüzde 83,90 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,80 ile enerji ve yağlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 3,70 ile makine bakım masrafları oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık Yüzde 38,82 Arttı - Son Dakika


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