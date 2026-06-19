Tarımsal Girdi Fiyatları Nisan'da Yükseldi - Son Dakika
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Tarımsal Girdi Fiyatları Nisan'da Yükseldi

Tarımsal Girdi Fiyatları Nisan\'da Yükseldi
19.06.2026 11:00
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TÜİK, nisan ayında tarımsal girdi fiyatlarının yıllık %38,97, aylık %5,61 arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tarımsal girdi fiyatlarının nisan ayında yıllık yüzde 38,97, aylık yüzde 5,61 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,79 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 25,80 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Girdi Fiyatları Nisan'da Yükseldi - Son Dakika

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