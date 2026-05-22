Tarımsal Üretimde Bu Yıl Sıkıntı Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarımsal Üretimde Bu Yıl Sıkıntı Yok

22.05.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiraz, bu yıl meyve üretimindeki artışın fiyatları düşüreceğini ve gıda enflasyonunu frenleyeceğini belirtti.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, bu yıl iklim ve uygun koşullar dolayısıyla tarımsal üretimde sıkıntı görülmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "Meyve, içecek ve baharat bitkilerindeki yüzde 57,8'lik büyüme, iç piyasa fiyatlarının fahiş artmasını önleyecek ve tüketicinin meyveye erişimini daha da kolaylaştıracaktır. İç piyasada meyvedeki bolluk, tüketiciye fiyatların gerilemesi ya da sabit kalması şeklinde yansıyacaktır." dedi.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretim verilerini değerlendirdi.

Kiraz, 2025-2026 tarımsal üretim sezonundaki yağışlardan memnun olduklarını dile getirerek, söz konusu dönemde hava sıcaklığının ve yağışların istenildiği gibi gittiğini söyledi.

Tarımsal üretim sezonunda, ciddi zirai don veya diğer doğal olaylar yaşanmadığını anımsatan Kiraz, "Tarla ve bahçe ürünlerindeki artışın sebebi tamamen iklimsel, her şeyin uygun ortamında olması ve çiftçimizin emeğidir. Farklı bölgelerde yaptığımız incelemelerde, buğday ve arpadaki fenolojik gözlemlere dayalı olarak bu yıl buğdayda sulu-kuru karışık uzun yıllar ortalamasının üstünde dekar başına 300 kilogramın üzerinde, arpada da 275 kilogram verimin oluşması bekliyoruz. Bu da üretimin buğdayda 21-22 milyon ton, arpada 8-8,5 milyon ton arasında olması anlamına geliyor." diye konuştu.

"Tarımsal üretim artışı gıda enflasyonunu frenleyebilir"

Her yıl dışarıdan ithal edilen buğday ve arpa ürünlerine (dahilde işleme hariç) verilen yaklaşık 3 milyar doların, Türkiye'nin cebinde kalacağına dikkati çeken Kiraz, şöyle devam etti:

"Meyve, içecek ve baharat bitkilerindeki yüzde 57,8'lik büyüme, iç piyasa fiyatlarının fahiş artmasını önleyecek ve tüketicinin meyveye erişimini daha da kolaylaştıracaktır. İç piyasada meyvedeki bolluk, tüketiciye fiyatların gerilemesi ya da sabit kalması şeklinde yansıyacaktır. Bu da gıda enflasyonu yükselmesinde, bir frenleme mekanizmasına dönüşebilir. Şu anda erik, nektarin, şeftali gibi sert çekirdekli meyvelerin fiyatlarında bir gerileme görünmektedir. Meyve ve sebzede, kendi kendimize yeten ve hatta dışarıya satan bir ülkeyiz. Daha fazla meyve sebze satabileceğimiz ihracat kanalları oluşturmamız, ülkemizin dış gelirinin artması yönünde fırsat oluşturacaktır."

"Komisyonların normal tutulması üretici ve tüketiciyi memnun eder"

Kiraz, mısır ekiminin bazı bölgelerde yeni yapıldığını ve üretimdeki düşüş beklentisinin, tamamen ekim alanıyla ilgili olduğunu anlattı.

Üreticilere uyarılarda bulunan Kiraz, şunları kaydetti:

"İç Anadolu, çok yağış aldığı için bundan sonraki süreçte buğdayda ve baklagillerde kök çürümesi ve buğdayda başakta dane filizlenmesi sıkıntılarına karşı dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, gübrelemedeki azalmaya dikkat edilmeli, toprak ve bitki ne istiyorsa o şekilde gübrelenmeli. Bu yıl, iklim ve uygun koşullar dolayısıyla tarımsal üretimde sıkıntı görünmeyeceğini düşünüyoruz. Esas önemli olan ürün fiyatları olarak çiftçimizin alın terinin karşılığını verebilmek, bu işin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Meyvede sebzede aracı komisyonlarının normal tutulması, hem üretici hem tüketiciyi memnun edecektir."

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımsal Üretimde Bu Yıl Sıkıntı Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye’de olmayacak Bakanlık: Yapay et üretimi ve tüketimi Türkiye'de olmayacak
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede "Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi, “Devlet vatandaşa tuzak kurmaz“ deyip radar uygulamasını işaret etti Bakan Çiftçi, "Devlet vatandaşa tuzak kurmaz" deyip radar uygulamasını işaret etti
Yumurtada akıl almaz hile Ekipler hepsini toprağa gömdü Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 12:15:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tarımsal Üretimde Bu Yıl Sıkıntı Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.