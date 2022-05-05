Tarımsal üretime kazandırılan araziler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik bir karış alan kalmasın" çağrısına kayıtsız kalmayan Çorum Belediyesi, atıl durumdaki tarım arazileri üretime açtı. 28 yıldır atıl durumda bulunan arazilerde yetişecek ayçiçeği yağa dönüştürülerek vatandaşlara dağıtılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda mülkiyeti belediyeye ait olan atıl arazilerde tarım yapılması için çalışma başlatıldı. Merkeze bağlı Konaklı köyünde Çorum Belediyesi'ne ait olan ve içerisinde su terfi istasyonunun da bulunduğu 28 yıldır atıl olarak bekleyen 80 dönüm arazi üretime kazandırıldı. Konaklı köyündeki araziye yağlık ay çiçek tohumu ekimi yapıldı. Hasat döneminde araziden elde edilecek ayçiçeğini, ay çiçek yağına dönüştürecek olan Belediye, ürünleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacak. Ulaşımdan altyapıya, turizmden üstyapıya çok sayıda yatırımı hayata geçiren Çorum Belediyesi, tarımsal üretime kazandırdığı boş arazilerle hem ülke ekonomisine katkı da bulunacak hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Konaklı köyündeki belediyeye ait arazide incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, üretime açılan atıl arazilerin tarımsal üretimin artırılması ve dar gelirli insanların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında katkı sunacağını söyledi.

Son yıllarda özellikle gıda güvenliği konusundaki tartışmalar yaşandığına dikkat çeken Başkan Aşgın, "Ukrayna- Rusya kriziyle birlikte dünyada gıda güvenliği ve gıda teminiyle ilgili bir sorun olur mu tartışmaları başladı. Cumhurbaşkanımız "ekilmedik tarla, arazi bırakılmasın" açıklamasının ardından adeta ülkemizde tarım seferberliği başlatıldı. Çorum Belediyesi olarak mülkiyeti belediyemize ait ekilebilir ne kadar arazimiz varsa buralarda ekim yapma kararı aldık. Bunlardan bir tanesi de Konaklı köyümüzde içerisinde Su Terfi İstasyonumuz'un olduğu bölge. Burada Çorum Belediyemizin 80 dönüm bir arazisi var. 28 yıldır bu arazi ekilmiyordu. Çorum Belediyesi olarak Ukrayna-Rusya savaşını göz önünde bulundurarak ve tarımsal üretimde de farkındalığı artırmak için bu kararı aldık. Burada 3 gündür çalışma yürütülüyor. Ekim için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugünde ayçiçeği tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz" dedi.

Ayçiçeğinden el edilecek ürünün yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını açıklayan Başkan Aşgın, "80 dönümden oluşan arazide ayçiçeğini toprakla buluşturacağız. Buradan çıkacak yaklaşık 25-30 ton yağlık ayçiçeğimizi, ay çiçek yağına çevirmek suretiyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, hemşehrilerimize dağıtacağız. Bunu hem tarımsal üretimin artırılması noktasında hem de dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir katkımız olacak. Bu anlamda ben bütün hemşehrilerimizi tarlaları değerlendirmeye, boş tarla ve arazi bırakmamaya ve bunları mümkün olduğunca ekmeye davet ediyorum. Çünkü tarımın, gıda teminin ne kadar önemli olduğunu son dönemlerden yakından görerek, hissediyoruz. Çorum Belediyesi olarak yaptığımız bu ve benzeri çalışmalarla tarımsal üretimin artırılması noktasında gayretimizi ortaya koyuyoruz. ve farkındalık oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah Halil İbrahim bereketi olur. İnşallah rekoltesi yüksek ayçiçeklerimizi üretelim. Üreteceğimiz ay çiçeklerden de elde edeceğimiz yağlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ÇORUM