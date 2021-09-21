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Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL - Son Dakika

Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

21.09.2021 11:14
Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL, System.String[]

Gaziantep'te üzüm hasadı başladı. Çiftçiler, market ve tarla fiyatları arasındaki farktan şikayetçi. Üzüm tarlada 3,5 TL'den satarken marketlerde ise 10 TL'den satılıyor. Çiftçiler hasattan memnunken, tarla ile market arasındaki fiyat farkından rahatsız.

Gaziantep'te çiftçilerin binbir emekle yetiştirdiği üzümün hasadı başladı. Çiftçiler tarlada üzümlerini 3,5 TL'den sattıklarını ifade ederek, marketlerde ise bu fiyat 10 TL'ye çıkıyor. Çiftçi Mehmet Cihan, üzümün veriminden memnun olduklarını ifade ederek, fiyatın tarlada 3,5 TL olduğunu marketlerde ise bunun 3 katına satıldığını söyledi.

Üretici durumdan rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

ÇİFTÇİ HASATTAN MEMNUN

Çiftçi Mehmet Cihan tarlada üzümü 3,5 TL'ye sattıklarını ifade ederek, "Bu sene maşallah geçen senelere göre hasadımız iyidir. Verimden memnunuz. Bu sene hava biraz kurak geçtiği için üzüm biraz bozulmaya başladı. Tarlamdan bu sene 2,5 ton üzüm almayı bekliyoruz. Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Biz burada üzümü 3,5 TL'den satıyoruz. Ama marketlerde en düşük 7,5 TL ile 10 TL'ye satılıyor" diye konuştu.

Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL
Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL

Mehmet Cihan, Türk Lirası, Gaziantep, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tarla ve market fiyat farkından vatandaş rahatsız! Üzüm tarlada 3,5, markette 10 TL - Son Dakika
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