TARSİM, Antalya'daki Tarım Üreticilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

TARSİM, Antalya'daki Tarım Üreticilerini Ziyaret Etti

TARSİM heyeti, Antalya'daki tarım üreticileriyle buluşarak tarım sigortası hakkında tavsiyelerde bulundu.

25.11.2024 10:49
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Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Antalya bölgesindeki tarım üreticilerini ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki TARSİM heyeti, Antalya'da tarım üreticilerine, kamu görevlilerine ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında bölgedeki seraları ziyaret eden TARSİM heyeti, üreticilerden faaliyetlerine ilişkin bilgiler alarak, tarım sigortasının, ihmal edilmeden, yüzde 50 devlet prim desteği ve çeşitli indirim fırsatlarıyla düzenli olarak yaptırılması gerektiğine ilişkin tavsiyelerini paylaştı.

Heyet daha sonra, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ı ziyaret etti. Görüşmelerde, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalarıyla sistemin yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin artırılmasına ilişkin bölgesel düzeyde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın devamında, küresel tarım sektörü profesyonellerini bir araya getiren ve örtü altı tarımında dünyanın en büyük organizasyonu olan Growtech Fuarı ziyaret edildi.

Heyet programın ikinci gününde ise, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürü Abidin Cüneyt Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi uygulamaları, sistemin yaygınlaştırılması ve üretici memnuniyetinin arttırılması yönünde paydaş kurumların önemli bir rol üstlendiğine değinilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TARSİM, Antalya'daki Tarım Üreticilerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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