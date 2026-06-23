TARSİM'den İklim ve Tarım Konferansı - Son Dakika
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TARSİM'den İklim ve Tarım Konferansı

23.06.2026 09:15
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TARSİM, iklim değişikliği ve su yönetimini tartışan konferansa katıldı, tarım sigortasını vurguladı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), iklim değişikliği, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tarım sektörünün geleceğine ilişkin konuların ele alındığı "Yarını Yetiştirmek: İklim Değişikliği, Su ve Tarımın Geleceği" konferansında yer aldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin işbirliğinde Ankara'da düzenlenen konferans, Türkiye ve Almanya'nın su ve tarım gündemini masaya yatırmak için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever'in "Türkiye'nin Su Durumu ve Gündemdeki Su Kanunu" başlıklı sunum yaptığı etkinlikte, gıda güvenliği için su yönetimi, dikey tarım, suya dayanıklı üretim ve kuraklaşan iklim koşullarında gıda hakkı gibi güncel konular değerlendirildi.

Konferans kapsamında düzenlenen "İklime Dayanıklı Çiftliği İnşa Etmek: Teknoloji, Risk ve Finans" başlıklı panele, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü katıldı.

Tarım yazarı Galip Umut Özdil'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Engürülü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tarım sigortasının üreticiler için vazgeçilmez bir güvence mekanizması olduğunu belirtti.

Engürülü, panelde, TARSİM'in kurumsal yapısı, işleyişi ve uygulamalarının yanı sıra sistemin kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte kaydedilen gelişmeler ile sürdürülen projelere ilişkin katılımcılara bilgi de verdi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TARSİM'den İklim ve Tarım Konferansı - Son Dakika

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