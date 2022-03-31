TARSİM Genel Müdürü Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin 3 ayını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin 2022 yılındaki ilk 3 aylık sürecini değerlendirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Günal, TARSİM Sistemi çerçevesinde 2021 yılında 4,7 milyar TL'lik prim üretiminin gerçekleştiğini bildirdi.

Bu yıl üretici ve yetiştiricilere 335 milyon liralık hasar ödemesi yaptıklarını belirten Günal, üreticiye ödenen hasar anlamında geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 55'lik bir artışın söz konusu olduğunu ifade etti.

Geçen yıl Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da ciddi düzeyde kuraklık yaşandığından, bu yıl kuraklık poliçelerinde artışlar yaşandığını kaydeden Günal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamında, geçen sene 60 milyon TL prim üretilirken, bu yıl aynı dönemde 243 milyon TL prim üretildi. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri güvence altına alınıyor. Kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi dışındaki risklerin neden olduğu verim kaybı teminat kapsamında bulunuyor."

"Yeni uygulamaları hızlıca devreye almaya çalışıyoruz"

TARSİM Genel Müdürü Günal, bu sene kışın daha çetin geçtiğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her yıl daha fazla hissedildiğini ve bu doğrultuda tarım sigortalarında yeni uygulamaları hızlıca devreye almaya gayret ettiklerini vurguladı.

2022 yılından itibaren geçerli olmak üzere, don riskinin yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararları, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk kez kapsama aldıklarını belirten Günal, "Geçtiğimiz günlerde Adana'daydık. Don hadisesinin domates, biber, patlıcan, kavun ve karpuz ürünlerindeki etkisini incelemek üzere, Karataş ilçesindeki üretim alanlarına, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden yetkililer ile birlikte ziyaret gerçekleştirdik ve incelemelerde bulunduk. Bu esnada, don hadisesi sonrasında hasar gören ancak teminat altında bulunmayan ürünler için üniversite ve enstitü ile iş birliği halinde yeni bir proje başlatılmasına karar verdik. Bu yıl yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilen bilgileri değerlendirmeyi ve teminat kapsamı sınırlarını aktüeryal analizler sonrasında belirlemeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Yurt dışı temaslarımız yoğun bir şekilde devam ediyor"

Serpil Günal, TARSİM'in ana hedefinin, tarım sigortalarını üreticiler nezdinde yaygınlaştırmak ve penetrasyon oranını artırmak olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sistemlerine kayıtlı üreticilerin yüzde 21'inin sigortalı olduğunu ifade eden Günal, şunları kaydetti:

"Ürün bazında baktığımızda bu oranlar artıyor. Örneğin, üzüm ürününde bu oran daha yüksek. Çünkü bu ürünün ekonomik değeri var aynı zamanda risklerden yüksek düzeyde etkilenebiliyor. Hayvan Hayat Sigortaları tarafına baktığımızda, geçtiğimiz yıl 13,5 milyon baş hayvan sigortalandı. Bu yıl prim fiyatlarında ciddi düzeyde indirimler yaptık. Üreticiler sigortaya uygun şartlarla ulaşabiliyor. Örneğin, ülkemizde yaygın bir şekilde üretilen buğday ürününden örnek verirsek, üreticimiz, 1 dekarlık alanda üretim miktarı 480 kg, sigorta bedeli 1.260 TL olan buğday ürünü için sadece 19 TL ödüyor. Kuraklıkta ise 1 dekarlık alanda üretim miktarı 300 kg ve sigorta bedeli 985 TL olan buğday ürünü için 26 TL ödüyor.

Sonuç itibarıyla bizim amacımız, az önce de ifade ettiğim gibi, ülkemizde sigortalılık oranını artırmak, afetlerde devletin yükünü hafifletmek, üreticimizin mağduriyetlerini gidermek. Tüm bu gelişmelere paralel olarak, yurt dışı temaslarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan ile çok güzel bir sinerjimiz var. Yine önümüzdeki dönemlerde Özbekistan ile çalışmalarımız başlayacak."