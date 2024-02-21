TARSİM Heyeti, Antalya\'da sel ve su baskınları sonucu hasar gören seralara ziyaret gerçekleştirdi

Ekonomi

TARSİM heyeti, Antalya da kuvvetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle sera üreticilerine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi kapsamındaki yeni uygulamaların tanıtılması ve Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerinin bilgi birikimlerine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenen Bitkisel Ürün Sigortaları Tekamül Eğitimi'nin 19 Şubat tarihindeki durağı Antalya oldu.

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcıları Tufan Özel ve Ertuğrul Çelik, beraberlerindeki heyet ve TARSİM Antalya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde görev alan Bitkisel Ürün Sigortaları eksperleri katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan eğitim, hasar tespit ve risk inceleme işlemleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile birlikte, Devlet Destekli Tarım Sigortalarında 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı yenilikleri başlıklı sunumların gerçekleştirilmesi ve eksperlerin sorularının yanıtlanmasıyla devam etti. TARSİM Heyeti, Antalya programının ikinci gününde ise Aksu ilçesinde 13 Şubat tarihinde kuvvetli yağışlar sonucunda meydana gelen sel- su baskını nedeniyle hasar gören seralarda incelemeler gerçekleştirdi ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.