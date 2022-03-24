TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortalarını yaygınlaştırarak, memnuniyet düzeyini arttırmak amacıyla, yeni üretim döneminde sahadan gelen talepleri değerlendirerek, çalışmalarına üretici odaklı yaklaşımla devam ediyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, TARSİM'in koordinasyonuyla, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Zeytin Proje Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Zeytinlerde çiçeklenme döneminde meydana gelen olumsuz iklim koşullarının, verim ve kalite üzerine olan etkisinin ve ölçülebilirliğinin ortaya konulması amacıyla başlatılacak yeni projenin hazırlık toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden yetkililer, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yöneticileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

22 Mart tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, don hadisesinin sebzeler ile patates ürünündeki etkisini incelemek üzere, Adana'nın Karataş ilçesindeki üretim alanlarına Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden yetkililer ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu. Programın devamında, don hadisesi sonrasında hasar gören ancak teminat altında bulunmayan ürünler için üniversite ve enstitü ile iş birliği halinde yeni bir proje başlatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda, 2022 yılında yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve teminat kapsamı sınırlarının aktüeryal analizler sonrasında belirlenmesi planlanıyor.

Ayrıca, TARSİM Heyeti program kapsamında, Adana İl Tarım ve Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı makamlarında ziyaret ederek, TARSİM ve uygulamaları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.