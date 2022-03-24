TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor

24.03.2022 10:28
TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortalarını yaygınlaştırarak, memnuniyet düzeyini arttırmak amacıyla, yeni üretim döneminde sahadan gelen talepleri değerlendirerek, çalışmalarına üretici odaklı yaklaşımla devam ediyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), tarım sigortalarını yaygınlaştırarak, memnuniyet düzeyini arttırmak amacıyla, yeni üretim döneminde sahadan gelen talepleri değerlendirerek, çalışmalarına üretici odaklı yaklaşımla devam ediyor.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, TARSİM'in koordinasyonuyla, İzmir'deki Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Zeytin Proje Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Zeytinlerde çiçeklenme döneminde meydana gelen olumsuz iklim koşullarının, verim ve kalite üzerine olan etkisinin ve ölçülebilirliğinin ortaya konulması amacıyla başlatılacak yeni projenin hazırlık toplantısına, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden yetkililer, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü yöneticileri, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı.

22 Mart tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, don hadisesinin sebzeler ile patates ürünündeki etkisini incelemek üzere, Adana'nın Karataş ilçesindeki üretim alanlarına Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden yetkililer ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi ve incelemelerde bulundu. Programın devamında, don hadisesi sonrasında hasar gören ancak teminat altında bulunmayan ürünler için üniversite ve enstitü ile iş birliği halinde yeni bir proje başlatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda, 2022 yılında yapılacak çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve teminat kapsamı sınırlarının aktüeryal analizler sonrasında belirlenmesi planlanıyor.

Ayrıca, TARSİM Heyeti program kapsamında, Adana İl Tarım ve Müdürü Muhammet Ali Tekin ve Adana Valisi Dr. Süleyman Elban'ı makamlarında ziyaret ederek, TARSİM ve uygulamaları ile sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı TARSİM Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı TARSİM Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı

Tarım Sigortaları Havuzu, Araştırma, Adana, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:21 Market kirlenmesin diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp alışveriş yaptı!
10:09 Uludağ'da tatil yapan 5 arkadaşın ayı ile imtihanı! Göz göze gelince koşmaya başladılar
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
09:54 Son Nefesime Kadar final bölümüyle dün akşam ekranlara veda etti!
09:37 Kızı "Baba yapma, annemi öldürme" diye yalvardı ama boşanmak isteyen eşini acımadan öldürdü!
09:47 Oğlum dizisi dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! Efe elinde çiçeklerle Melike'nin kapısını çalıyor
09:44 Son Dakika! Diyarbakır 3. Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip bölgede, yaralılar var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 10:36:22. #1.11#
SON DAKİKA: TARSİM sahadaki çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement